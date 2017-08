Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Verlusten in den Handelstag gestartet. Der SMI fiel schon in der Eröffnung unter die 9'100-Punkte-Marke und entwickelte sich danach seitwärts. Der Schweizer Leitindex büsste damit allerdings nur einen Teil der markanten Gewinne der letzten Zeit ein. Als Grund gilt das Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea. Von Unternehmensseite liegen derweil kaum Nachrichten vor.

Die nordkoreanischen Streitkräfte drohten in der Nacht den Vereinigten Staaten mit einem Raketenangriff auf die US-Pazifikinsel Guam. Diese Stellungnahme erfolgte nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Land indirekt militärische Gewalt angedroht hatte. Die Aussagen Trumps hatten am Vorabend schon die gute Stimmung an den US-Börsen zunichte gemacht. Der Dow Jones Industrial ging mit einem leichten Minus aus dem Handel, nachdem er zuvor zehn Tage in Folge im Plus geschlossen hatte. Auch an den asiatischen Börsen ging es mit Ausnahme von China in der Folge abwärts.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,87% tiefer bei 9'082,48 Punkten, das Intraday-Jahreshoch vom Montag von 9'198,45 Zählern ist damit in weite Ferne gerückt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,92% auf 1'450,84 ...

