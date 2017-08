Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-09 / 09:59 Selbst gut honorierte Prominente geraten immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten, wie zuletzt die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker. Der Anbieter für Kurzzeitkredite Vexcash (www.vexcash.com [1]) wollte mithilfe des Umfrageinstituts mafo von der Bevölkerung wissen, welchem Pleite-Prominenten sie in einer finanziellen Notsituation am ehesten 100 Euro leihen würden. Boris Becker schneidet dabei schlecht ab, Franjo Pooth kann auf noch weniger Hilfe hoffen. Überraschenderweise gewinnt ein amerikanischer Schauspieler. · Rund 12 Prozent der Deutschen unterstützen Boris Becker. · Jeder dritte Deutsche würde Nicolas Cage 100 Euro leihen. · Nur einer von hundert hilft Franjo Pooth. Schauspieler vor Musiker Der US-amerikanische Schauspieler Nicolas Cage (2015) und die deutsche Schauspielerin Katy Karrenbauer (2008) waren Medienberichten zufolge schon mal in finanziellen Schwierigkeiten - ihrer Kreditwürdigkeit scheint das in den Augen der Bevölkerung jedoch keinen Abbruch getan zu haben. So würden die Hälfte aller Befragten (50,6 Prozent) einen der beiden Schauspieler finanziell unterstützen. Während knapp jeder dritte Deutsche (31,2 Prozent) seine 100 Euro dem Oscar-Preisträger Cage zur Verfügung stellen würde, ist jeder Fünfte (19,4 Prozent) gewillt Katy Karrenbauer auf die Beine zu helfen. Nicolas Cage findet dabei besonders bei den jüngeren Altersgruppen Geldgeber. Über die Hälfte seiner hypothetischen Finanziers (50,6 Prozent) sind zwischen 18 und 30 Jahre alt - so deutlich stimmte keine andere Altersgruppe für einen der Prominenten. Doch auch für finanziell schlecht dastehende Musiker haben die Befragten ein paar Hunderter übrig. Immerhin 18,2 Prozent der Deutschen würden der Schlagersängerin Michelle, die 2008 in wirtschaftlich unsichere Gewässer steuerte, mit 100 Euro behilflich sein. "Verdammt ich lieb dich" Sänger Matthias Reim kann, trotz finanzieller Nöte im Jahr 2000, bei einem von zehn Befragten (11,8 Prozent) auf einen grünen Schein hoffen. Der aktuell pleite gegangene Ex-Tennis-Star Boris Becker kann ebenfalls nicht an die Erfolge seiner sportlichen Karriere anknüpfen und stößt mit einem Ergebnis von 11,5 Prozent auf ähnlich niedrige Unterstützungwerte. Unternehmer außen vor Der Ehemann von Verona Pooth, Franjo, findet hingegen kaum Unterstützung in der Bevölkerung. Nur einer von hundert Deutschen (1,3 Prozent) würde Franjo Pooth aus einer finanziellen Misere helfen. Nicht wesentlich mehr stimmen für die US-amerikanische Sängerin Toni Braxton. Lediglich 6,1 Prozent der Befragten würden der Soulsängerin unter die Arme greifen. Eine Auflistung aller Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter: https://www.vexcash.com/blog/welchem-promi-wuerden-die-deutschen-100-euro-leih en/ [2] Über Vexcash Die Vexcash AG ist ein Anbieter von Kurzzeitkrediten mit Sitz in Berlin. 2012 von Manuel Prenzel gegründet, vermittelte sie bislang 200.000 Kredite und war die erste Plattform ihrer Art. Bisher wurden über 400.000 Kreditanfragen mit einem angefragten Kreditvolumen von ca. 387 Millionen Euro bearbeitet. Vexcash plant bis 2019 den Kundenstamm auf über 1 Million auszubauen. Über die Internetseite von Vexcash können Nutzer einen Kreditantrag stellen, der bei entsprechender Bonität zumeist innerhalb weniger Minuten geprüft, bewilligt und ausbezahlt wird. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Vexcash AG Schlagwort(e): Entertainment 2017-08-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 599949 2017-08-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3108e432dd0bfa8576d3613aa998649f&application_id=599949&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2d0f6a9e01859647f25b775fa048040d&application_id=599949&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 03:59 ET (07:59 GMT)