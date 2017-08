Zürich-Glattbrugg - Die Retarus Group hat im Fiskaljahr (FY) 2017, das am 31. Mai 2017 endete, den Umsatz auf 43,6 Millionen Euro gesteigert. Dies entspricht einem Umsatzplus von 16,8 Prozent. Grund für die positive Geschäftsentwicklung ist unter anderem der Markterfolg der innovativen Technologie "Patient Zero Detection", die Retarus im vergangenen Januar auf den Markt gebracht hat. Starke Wachstumstreiber waren auch das erfolgreiche Grosskundengeschäft sowie der konsequente Ausbau der internationalen Standorte, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Allein in den USA stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 43,5 Prozent. Das starke Wachstum machte hier unter anderem den Ausbau der Standorte Secaucus/New Jersey und Boston sowie die Eröffnung eines weiteren Standorts in Atlanta erforderlich. Im laufenden Geschäftsjahr ist zudem die Inbetriebnahme eines neuen Rechenzentrums in Secaucus geplant. Auch in der APAC-Region hat die Gruppe ihre Marktpräsenz weiter verstärkt. Durch den Gewinn mehrerer Leuchtturmkunden legte der Umsatz im FY 2017 hier um 69,2 Prozent zu. In Europa knüpft Retarus durch den signifikanten Ausbau des Gross- und Bestandskundengeschäfts ebenfalls an den Erfolg der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...