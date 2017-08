Hamburg (ots) - Kanzlerin Angela Merkel führt im aktuellen Politiker-Ranking, das das Forsa-Institut für den stern erstellt, weiterhin unangefochten die Liste an. Mit 67 Vertrauenspunkten - einer weniger als noch im Juni - rangiert sie vor Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der ebenfalls einen Punkt abgibt auf 61. Die 1001 Befragten konnten Punkte zwischen 0 (kein Vertrauen) und 100 (sehr großes Vertrauen) vergeben, woraus dann der Mittelwert errechnet wurde. Den höchsten Wert mit 85 Punkten erreicht die CDU-Chefin zudem bei den Anhängern der eigenen Partei. Sigmar Gabriel steht auf Platz 3 und ist, beflügelt vom Amt des Außenministers, mit 52 Vertrauenspunkten populärer als SPD-Chef Martin Schulz.



Merkels Herausforderer Schulz (50 Vertrauenspunkte, einer weniger als im Juni) teilt sich den vierten Platz mit CDU-Innenminister Thomas de Maizière. Dahinter folgen FDP-Chef Christian Lindner (48 Punkte), CSU-Chef Horst Seehofer (47 Punkte) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sowie der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir mit jeweils 46 Punkten.



Abgeschlagen auf den hinteren Rängen: Özdemirs Kollegin Katrin Göring-Eckart mit 38 Punkten, die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, mit 37 Punkten (zwei weniger als im Juni) und AfD-Chefin Frauke Petry mit 16 Punkten. Petry legt bei den eigenen Anhängern zwar um drei Vertrauenspunkte zu, ist bei ihnen aber mit 54 Punkten unbeliebter als CSU-Chef Horst Seehofer (57 Punkte).



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 3. und 4. August 2017 im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



