Viel ist in diesen Tagen vom Produktionsstart von Teslas Model 3 zu lesen. Doch die Amerikaner sind nur der Bekannteste der vielen Elektroauto-Pioniere. Der Verbrennungsmotor wird derzeit an allen Fronten attackiert. Im Hintergrund signalisiert der Lithiumpreis, was auf die Branche zurollt.

Wie viel Optimismus steckt im Markt?

Die Deutsche Rohstoffagentur (Dera) hat es in ihrem jüngsten und überhaupt ersten ausführlichen Bericht zum Thema Lithium noch recht vorsichtig ausgedrückt. Wenn Elektroautos zum Massenprodukt werden, könnte das Angebot an Lithium für einige Jahre sehr knapp werden. Die Studie ist relativ konservativ gehalten, so wie es sich für eine staatliche Institution gehört. Einige Bankanalysten und Branchenexperten sind da weitaus optimistischer. Sie glauben fest an die Revolution im Automarkt und damit auch an eine steigende Nachfrage nach sogenannten Energiemetallen wie Lithium, Kobalt oder Graphit. Der Dieselskandal befördert diese Ansicht im Markt. Dem geneigten Anleger könnte diese Haltung natürlich etwas zu optimistisch sein. Denn wer auf die Massenmedien schaut, findet meist nur Berichte zur Entwicklung bei Tesla. Bei den Kaliforniern arbeitet man derzeit an der Markteinführung des Model 3, dem ersten Elektroauto für den Massenmarkt. Der Entrepreneur Elon Musk will damit seinen Traum von einer abgasfreien Autowelt verwirklichen. Dazu trommelt er derzeit mächtig am Kapitalmarkt. Denn um die Fahrzeugproduktion auf 500.000 Stück im nächsten Jahr zu bekommen, braucht er Kapital. Aktuell will Tesla mit einem Bond 1,5 Mrd. US-Dollar bei Investoren einsammeln.

Die Post macht es vor

Doch Tesla ist nur die Speerspitze dieser Entwicklung, ihr Gesicht. Und das ist das eigentlich Interessante. Denn die meisten Elektroautos der Welt werden heute schon in China verkauft. Dort steht BYD ganz vorn an der Spitze, einer der Ankeraktionäre ist sicherlich nicht nur aus Zufall die Börsenlegende Warren Buffett. In der Volksrepublik können Autos mit Verbrennungsmotor bereits aus Innenstädten verbannt werden oder müssen Mautgebühren entrichten. Daneben aber tut sich auch jede Menge in Deutschland. Die Deutsche Post hat es erst in diesem Tagen in ihrem Halbjahresbericht deutlich gemacht. ...

