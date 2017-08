Frankfurt - Ohne nennenswerte Impulse bewegte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern in einer relativ engen Handelsspanne, so die Analysten der Helaba.Heute dürfte sich angesichts des nahezu leeren Datenkalenders wenig ändern, und so sei fraglich, ob das 61,8%-Retracement der Juli-Abwärtsbewegung (163,48) kurzfristig überwunden werden könne. Das freundliche technische Umfeld stehe einem solchen Schritt zumindest nicht entgegen. Die Trading-Range liege zwischen 162,70 und 163,60.

