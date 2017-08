Die Entwicklung des DAX am Dienstag präsentierte sich genau konträr zu der am Montag. Zu Wochenbeginn wurde aus einem anfänglichen Plus im Laufe des Tages ein Verlust. Und gestern startete er den DAX im negativen Bereich, stieg dann aber zum Handelsende hin an. Allgemein bleibt er jedoch nach wie vor in seiner Seitwärtsrange gefangen. Erfahren Sie mehr zur aktuellen Situation des DAX von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.