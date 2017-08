FRANKFURT (Dow Jones)--Angst vor einem Krieg zwischen den USA und Nordkorea belastet am Mittwoch die europäischen Aktienmärkte. Die gut besetzte Berichtssaison tritt dagegen in den Hintergrund. Gesucht sind vermeintlich sichere Häfen wie Yen und Franken, das Gold und Anleihen. Schon in Asien standen Aktien wegen der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea auf der Verliererseite, und in den USA war die neuntägige Serie des Dow-Jones-Index mit immer neuen Höchstständen zum Ende gekommen.

Der DAX büßt 1,1 Prozent auf 12.151 Punkte ein, der Euro-Stoxx-50 gibt 1,2 Prozent ab auf 3.474 Zähler. Der Goldpreis steigt um 0,6 Prozent auf 1.268 Dollar, die deutsche Zehnjahresrendite fällt von knapp 0,48 auf 0,44 Prozent.

Die Drohungen von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un gegen die US-Basis auf der Insel Guam hätten mit der Benennung eines konkreten Zieles eine neue Qualität gewonnen, heißt es. Dies gelte auch für die scharfe Reaktion des US-Präsidenten, der als Antwort mit "Feuer und Zorn" gedroht hat. Ausgelöst wurde die verbale Eskalation von einem Bericht, demzufolge Nordkorea erhebliche Fortschritte bei seinem Raketenprogramm erzielt hat. Pjöngjang habe einen atomaren Sprengkopf entwickelt, der klein genug für seine Interkontinentalraketen sei, berichtete die Washington Post.

Druck vom US-Markt - Entspannung beim Euro hilft nicht

Negativ für Europa werten Händler auch die technische Vorgabe des S&P-500-Future. Er habe "ein klassisches False Break" gezeigt. Zunächst habe der Terminkontrakt die viel beachtete Widerstandszone bei 2.475 Zählern überwunden, sei dann aber wieder darunter gebrochen. Dies sei ein sehr negatives Verhalten, dem üblicherweise höhere Kursverluste folgten. Der DAX könne daher im weiteren Tagesverlauf die 12.100er-Marke testen. Der als Angstbarometer betrachtete Volatilitätsindex VIX sprang in den USA auf ein Monatshoch.

"Selbst die Entspannung beim Euro dürfte nichts nutzen", sagt ein Händler. Mit 1,1752 Dollar je Euro verteidigt die US-Währung aktuell ihre Gewinne vom Vortag. Ein schwächerer Euro kommt der exportlastigen deutschen Industrie zugute.

Gute Zahlen von Eon, Voestalpine und ABN Amro

Überwiegend gut läuft es dagegen in der Berichtssaison. Zu Eon im DAX heißt es, operativ sei es ordentlich gelaufen und die Nettoverschuldung habe deutlich reduziert werden können. Eon geben aber dennoch 1,4 Prozent ab, nachdem sie an den Tagen vor der Zahlenvorlage gut gelaufen waren - auch gestützt am Dienstag von der Ankündigung einer höheren Dividende.

Bei Munich Re geht es dagegen um 0,8 Prozent nach oben. Hier sei der Gewinnrückgang im zweiten Quartal nicht ganz so stark wie erwartet ausgefallen, lautet die Begründung im Handel. Voestalpine legen in Wien um 0,7 Prozent zu, nachdem es im Stahlgeschäft weiter gut läuft. Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat das beste Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise eingefahren und mehr als verdoppelte das Nettoergebnis auf 218 Millionen Euro. Thyssenkrupp legen in diesem Sog um 0,3 Prozent zu.

Stärker unter Druck stehen Bankenaktien mit einem Stoxx-Branchenminus von 1,3 Prozent. Durch die Flucht in Anleihen sinken die Renditen. Steigende Renditen werden jedoch als Gewinntreiber für die Branche gesehen. ABN Amro werden aber von sehr guten Quartalszahlen gestützt und geben lediglich um 0,5 Prozent nach. Hier konnten steigende Gewinne bei fallenden Kosten ausgewiesen werden.

Verkauf des Kathodengeschäfts treibt SGL Carbon

Bei den Nebenwerten ragen Patrizia Immobilien mit einem Sprung von 11 Prozent hervor. Das Unternehmen hat mit Vorlage von Geschäftszahlen überraschend einen Aktienrückkauf angekündigt. "Patrizia sitzt auf einem Berg von Cash, der investiert werden will", so ein Marktteilnehmer.

Brenntag fallen dagegen nach Quartalszahlen um 4,7 Prozent. Während der Umsatz überzeuge, habe die Ertragsseite die Markterwartung verfehlt, bemängeln Marktteilnehmer. Jenoptik notieren nach einem kurzen Einbruch von 5 Prozent wieder unverändert. Die Erwartungen an Jenoptik seien sehr hoch gewesen, was zu den frühen Gewinnmitnahmen geführt habe, heißt es. Einige Anleger hätten auf einen erhöhten Ausblick gesetzt und seien enttäuscht worden.

Bei Scout24 geht es nach stärkeren Geschäftszahlen um 7,2 Prozent nach oben. Auch SGL Carbon legen 3,4 Prozent zu, weil der am Vorabend gemeldete Verkauf des Kathodengeschäfts gut ankommt. "Erst gestern gab es Befürchtungen, dass die US-Kartellwächter den Verkauf blockieren könnten", meint ein Marktteilnehmer. Der Aktienkurs war auch deswegen um 4 Prozent abgesackt. Dieses Minus hole sie nun wieder auf.

Autowerte weiter skeptisch gesehen

Continental sind DAX-Gewinner mit einem Plus von 1,1 Prozent, nachdem die Aktie von der Deutschen Bank auf "Buy" hochgestuft wurde. Autowerte notieren dagegen ansonsten bis zu 1 Prozent im Minus. Sie stünden weiter im Fokus angesichts der negativen Presse um den Dieselmotor und die gebotenen Abwrackprämien der Hersteller. "Die Prämien können vielleicht die Absatzzahlen nach oben treiben, allerdings gelten sie oft nur für die Ladenhüter, so dass der Erfolg fraglich ist", meint ein Händler.

Evonik fallen um 2 Prozent, nachdem J.P.Morgan die Einstufung auf "Underweight" gesenkt hat. Im TecDAX geben Carl Zeiss sogar 4,3 Prozent nach, hier hat Kepler die Kaufempfehlung zurückgezogen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.478,46 -1,06 -37,17 5,71 Stoxx-50 3.109,27 -0,47 -14,72 3,28 DAX 12.158,48 -1,09 -133,57 5,90 MDAX 24.818,29 -1,33 -334,12 11,85 TecDAX 2.252,57 -1,39 -31,84 24,33 SDAX 11.354,95 -0,18 -19,97 19,28 FTSE 7.484,35 -0,77 -58,38 4,78 CAC 5.157,15 -1,18 -61,74 6,06 Bund-Future 163,63 0,46 0,51 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1730 -0,19% 1,1752 1,1739 +11,5% EUR/JPY 128,78 -0,39% 129,28 129,99 +4,8% EUR/CHF 1,1324 -0,48% 1,1378 1,1458 +5,7% EUR/GBP 0,9016 -0,08% 0,9024 1,1045 +5,8% USD/JPY 109,76 -0,26% 110,04 110,77 -6,1% GBP/USD 1,3011 -0,08% 1,3022 1,2963 +5,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,16 49,17 -0,0% -0,01 -13,7% Brent/ICE 52,09 52,14 -0,1% -0,05 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,33 1.260,79 +0,6% +7,54 +10,2% Silber (Spot) 16,63 16,45 +1,1% +0,18 +4,4% Platin (Spot) 975,75 971,50 +0,4% +4,25 +8,0% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,2% +0,01 +16,9%

