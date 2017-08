Die Orderbücher des Technologiekonzerns Jenoptik sind derzeit gut gefüllt. Zuwächse in Amerika hatten das Unternehmen im zweiten Quartal bereits angeschoben - die Thüringer sehen sich derweil auf einem guten Kurs.

Prall gefüllte Orderbücher lassen den Technologiekonzern Jenoptik auf weiter anziehende Geschäfte hoffen. "Mit der Zuversicht, dass wir in der zweiten Jahreshälfte noch zulegen können, sind wir insgesamt auf einem guten Kurs, die gesteckten Ziele für dieses Jahr zu erreichen", erklärte Firmenchef Stefan Traeger am Mittwoch. Vor allem Zuwächse in Amerika hätten Jenoptik bereits im zweiten Quartal angeschoben. ...

