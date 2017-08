Holzminden (ots) - Der deutsche Heiz- und Wärmetechnikhersteller Stiebel Eltron wurde jetzt mit dem "Innovationspreis 2017" ausgezeichnet. Bewertet wurden Social-Media-Beiträge über die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands, im Zeitraum Januar bis Dezember 2016. Im Fokus standen Aussagen zu den folgenden fünf Themen: Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie.



"Unser Ziel ist es zukunftsfähige Lösungen in der Haustechnik für unsere Kunden zu entwickeln, deshalb freut es uns umso mehr, dass dieses Bestreben auch beim Verbraucher ankommt", so Kai Schiefelbein, Geschäftsführer Technik. "Ein besseres Feedback können wir gar nicht bekommen." Der Test wurde erstmalig im Auftrag von Deutschland Test und Focus Money durchgeführt. Nach der Auswertung mehrerer Millionen Verbraucherstimmen wurden die Unternehmen in Branchen gegliedert, um einen fairen Vergleich zu gewährleisten. Der jeweils Erstplatzierte setzte den Benchmark mit 100 Punkten. Neben Stiebel Eltron in der Branche Elektrogeräte setzen in weiteren Branchenrankings Marken wie BMW, Amazon, IKEA oder Adidas den Benchmark.



Laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC (PricewaterhouseCoopers) erwarten die innovativsten Betriebe in den nächsten fünf Jahren im Schnitt ein mehr als dreimal so hohes Umsatzwachstum wie ihre innovationsschwächeren Mitbewerber.



