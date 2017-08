Die Situation an den Kapitalmärkten ist etwas undurchsichtig. Nach einer jahrelangen Aufwärtsbewegung bewegen sich einige Indizes, so auch der DAX, aktuell gen Süden. War es das mit der Euphorie? Kommt nun die Ernüchterung? Die Konjunkturzahlen in Europa stimmen zumindest nicht negativ. Gleichwohl nimmt die Nervosität unter den Marktteilnehmern zu. Das mag Profis nicht sehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...