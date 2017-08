Nordex-Aktionäre mussten in diesem Jahr starke Nerven zeigen: Ihr Investment verlor bislang rund 40% an Wert. Auf Wochensicht steht jedoch (nach überraschend guten Halbjahreszahlen) ein Kursgewinn in Höhe von fast 6% auf der Anzeigetafel. der Startschuss für die Kursrakete? Die NordLB hat das Kursziel für Nordex nach den Zahlen für das zweite Quartal von 14 auf 15 Euro angehoben...

