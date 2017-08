Zürich (awp) - Der Franken hat am Mittwochvormittag gegenüber dem Euro weiter an Wert gewonnen. Das EUR/CHF-Währungspaar rutschte dabei sogar unter die Marke von 1,13 und verlor damit gegenüber dem Vorabend mehr als anderthalb Rappen. Noch am Montag hatte das Duo zeitweise bei 1,15 notiert, am Ende der Vorwoche sogar klar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...