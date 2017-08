Trumps Worte in Richtung Nordkorea werden immer schärfer, Nordkorea droht den USA mit Angriffen. Der gefährliche Konflikt spiegelt sich auch an den Börsen wieder, die Dax-Anleger sind verschreckt.

Unverhohlene Kriegsrhetorik im Nordkorea-Konflikt sorgt bei den Investoren am Aktienmarkt zur Wochenmitte für Verunsicherung. Der Dax sank am Mittwoch in der ersten Handelsstunde um 0,74 Prozent auf 12 201,40 Punkte. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex noch etwas zugelegt und knapp unter 12 300 Punkten geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Werte gab im frühen Mittwochshandel um 0,97 Prozent auf 24 908,42 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,84 Prozent auf 2265,11 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,71 Prozent runter.

An den asiatischen Börsen hatten die zunehmenden politischen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...