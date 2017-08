Turbulente Zeiten bei Telit Communications (WKN: A0D9SK): Nach unserem Aufruf zur Schnäppchenjagd zu Wochenbeginn ging es für die Telit-Aktie +25% in die Höhe. Nach einer überraschenden Meldung am heutigen Morgen geht es hingegen wieder rasant abwärts. Was ist nur los bei der großen IoT-Hoffnung?

Der langjährige Telit-CEO und -Gründer Oozi Cats hat sein Amt vorerst niedergelegt. Grund seien Anklagen in den USA, die auf Vorwürfen gegen Cats aus früheren Zeiten weit vor Telit-Gründung basierten. Ein Telit-Bezug bestehe somit nicht. SD-Informationen zufolge könnten diese Gerichtsdokumente ...

