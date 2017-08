IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global: Neueste Entwicklungen im Unternehmen

9. August 2017 - YDreams Global Interactive Technologies Inc. (YDreams Global oder das Unternehmen) (TSXV: YD; YDRMF: USA; FSE: A2AP0L) möchte den Aktionären einen Bericht seines CEO, Daniel Japiassu, über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen bereitstellen.

Ich danke Ihnen, dass Sie YDreams Global unterstützen und als Aktionär am Unternehmen beteiligt sind.

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass YDreams Global zu einem an der TSX-V notierten Unternehmen wurde. Ich möchte Sie gerne über unsere Vision, unsere Ergebnisse und unsere Pläne informieren, YDreams Global als ein internationales Referenzunternehmen für immersive Technologie und Innovation in den Bereichen Virtual Reality, Augmented Reality, Internet der Dinge und künstliche Intelligenz zu etablieren.

Die Herausforderung im Jahr eins nach der Börsennotierung bestand darin, YDreams zu einem international aufgestellten Unternehmen zu entwickeln. Die intern entwickelte Technologie, die Projekte, die wir seit gut zehn Jahren durchführen, und unser exzellentes Design zeichnen sich weltweit durch höchste Qualität aus.

Dies hat sich auf jeder internationalen Tagung, an der wir in diesem ersten Jahr teilgenommen haben, bestätigt. Ich hatte die Gelegenheit, YDreams Global renommierten Marken, professionellen Sportmannschaften und Ligen, staatlichen Behörden in China, Dubai, Frankreich und Kanada, mehreren Fonds und namhaften Museen vorzustellen. Immer wieder konnten wir mit unserem Technologie- und Design-Portfolio in Staunen versetzen, und dies bekräftigt unsere Stellung als ein Referenzunternehmen. Infolge dieser Meetings ergaben sich zahlreiche Gespräche über geschäftliche Chancen.

Es ist wichtig anzumerken, dass sich dadurch unsere Pipeline diskutierter Angebote vom zweistelligen in den dreistelligen Millionenbereich verlagert hat. Größere und komplexere Projekte bedingen außerdem längere Verhandlungszeiträume, in denen der Wahrung der Vertraulichkeit größere Bedeutung zukommt.

Im Jahr eins haben wir dafür Sorge getragen, starke strategische Partnerschaften aufzubauen. Dabei haben wir uns vor allem auf China, Dubai und Nordamerika konzentriert. Ich möchte mir hier kurz die Zeit nehmen, Sie über unsere aktuelle Planung und unsere bisherigen Fortschritte zu informieren, damit Sie eine klare Vorstellung von unserer Vision erhalten.

Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten verfolgen, ist Ihnen bekannt, dass wir eine Partnerschaft mit einer wichtigen Gesellschaft in Dubai eingegangen sind. Diese vermittelte uns Kontakte mit Entscheidungsträgern der Regierung von Dubai; weniger als zwei Monate nach Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung befinden wir uns nun in Verhandlung über Angebote mit enormem Potenzial, was ein gutes Indiz dafür ist, dass sich diese Partnerschaft langfristig und sehr erfolgreich gestalten wird.

Sie haben möglicherweise auch über die Planung eines Joint Ventures mit einer traditionellen deutschen Gesellschaft gelesen, hinter der ein milliardenschwerer Fonds steht, der den Eintritt in den gigantischen chinesischen Markt ermöglicht. Diese Planung schreitet ebenfalls voran, sodass wir demnächst über eine Präsenz in China verfügen dürften.

Damit komme ich zum Jahr zwei und zu unseren Expansionsplänen, mit denen bedeutende Projekte und Umsätze generiert werden sollen. Wir hoffen, dass das zweite Jahr nach der Börsennotierung bahnbrechend wird. Wir sind momentan dabei, unser neues Produkt, Arkave VR, am Markt einzuführen. Ziel ist die Einrichtung eines weltweiten Netzwerks von Virtual-Reality-Arenen, hunderten von im Franchising organisierten Stores, die unsere patentierte Technologie und unsere Games einsetzen. Arkave VR ist ein Produkt mit dem Potenzial, weltweit sehr viel lukrativere Geschäfte zu generieren als andere gleichartige Produkte.

Und dies ist erst der Anfang. Daher haben wir einen neuen Unternehmensbereich geschaffen, YDreams Ventures, um auf der Grundlage unserer Technologie neue Geschäftsfelder zu erschließen, die sich jeweils auf die Einführung von Produkten und die Erzielung von exponentiellem Wachstum konzentrieren. Mit diesem Unternehmensbereich werden zudem ausgewählte Startups beschleunigt und unterstützt, die in unseren Kompetenzbereichen tätig sind: Virtual Reality, Augmented Reality, Internet der Dinge und künstliche Intelligenz.

Wir führen außerdem neue interaktive Ausstellungen ein, die intern konzipiert und umgesetzt wurden. Im Juli haben wir eine große und umfassende immersive Ausstellung eingeführt, mit der junge Menschen darüber informiert werden, wie man Krebs verhindern kann und wie wichtig die Früherkennung ist. Das Projekt lief ein Jahr lang und generierte erhebliche Einnahmen für YDreams Global. Dies war ein schönes, universelles Projekt, eine einmalige Erfahrung, die wir gerne mit dem Rest der Welt teilen möchten, indem wir die Ausstellung weltweit in Lizenz vergeben.

Wir gehen davon aus, dass wir bald weitere Einzelheiten zu neuen Projekten und zu unserem Expansionsplan für Arkave VR, unter anderem einen Termin und Standort für unseren Flagshipstore, bereitstellen können. YDreams Global besitzt das Potenzial, sich zu einer gigantischen Marke zu entwickeln. Wir arbeiten intensiv daran, dass dieser Traum tatsächlich Wirklichkeit wird. Wenn uns die Erfahrung von Jahr eins etwas gezeigt hat, dann dies: Es ist nicht nur möglich, diesen Traum zu verwirklichen, sondern auch der Zeitpunkt dafür ist ideal, da er mit der massenhaften Verbreitung von Technologien zusammenfällt, die wir in den vergangenen Jahren entwickelt und erprobt haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung unseres Unternehmens und freue mich auf die viel versprechende Zukunft, die vor uns liegt.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden; wir werden dafür sorgen, dass Sie eine Antwort erhalten: hey@ydreamsglobal.com

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

