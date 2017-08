FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1185 (1150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CARPETRIGHT PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1835 (1885) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 990 (770) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 210 (180) PENCE - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 310 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1375 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 290 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH RAISES VODAFONE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 250 (235) PENCE - RBC RAISES ACACIA MINING TO 'SECTOR PERF.' ('UNDERP.') - TARGET 175 (285) PENCE - UBS CUTS CONVATEC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 300 (340) PENCE - UBS CUTS SKY PLC PRICE TARGET TO 1240 (1310) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 460 (435) PENCE - 'SELL'



