Haid bei Ansfelden (ots) - Mit [AuPair.click] (https://www.aupair.click) startet eine österreichische Online-Plattform zur Vermittlung von AuPairs mit interessierten Familien aus der ganzen Welt. Der Online-Dienstleister aus Ansfelden bei Linz nahm Mitte Juli 2017 (genau am 17.7.2017 um 17 Uhr 17) seine Arbeit auf. Dieses innovative Online-Service bietet sowohl Familien die seriöse und komfortable Möglichkeit ein passendes AuPair zu finden, als auch jungen Menschen eine Plattform, sich als AuPair zu präsentieren.



Der Begriff "Au-pair" kommt aus dem Französischen und bedeutet "Auf Gegenseitigkeit". Ein AuPair lebt als Familienmitglied bei einer ausländischen Gastfamilie. Als Gegenleistung für freie Kost, Logis und ein Taschengeld betreut das AuPair die Kinder seiner Gasteltern und übernimmt leichte Hausarbeiten. AuPairs sind junge Damen und Herren, meist im Alter von 18 bis 28 Jahren (je nach Land gibt es dazu unterschiedliche Regelungen). AuPairs profitieren von ihrem Engagement indem sie ihren persönlichen Erfahrungshorizont erweitern, die Fremdsprachenkenntnisse im täglichen familiären Umgang sowie in Sprachkursen verbessern und sich Erfahrungen im Umgang mit Kindern und in der Haushaltsführung aneignen. Ein AuPair darf keinesfalls als Reinigungskraft angesehen werden, wichtig ist eine gute wertschätzende Integration in das Familienleben.



Suchende AuPairs erstellen ein persönliches [Profil] (https://www.aupair.click/clickandfind/user/Uschi) auf [www.AuPair.click] (http://www.aupair.click) indem sie sich möglichst detailliert vorstellen, Fotos hochladen, ihre Kenntnisse bekanntgeben, sowie Ihre Wünsche, wie zum Beispiel die angestrebte Dauer des AuPair Engagements im Ausland, welche Zielländer in Frage kommen, welche Muttersprache sie sprechen, beziehungsweise welche Fremdsprachen sie sprechen oder erlernen möchten. Auf der anderen Seite erstellen auch suchende Familien ein eigenes [detailliertes Profil] (https://www.aupair.click/clickandfind/user/AlexanderM), indem sie ihre speziellen Anforderungen, ihre Erwartungen an ein AuPair sowie die Familie näher in Wort und Bild vorstellen. AuPair.click bietet ein intelligentes Abgleichsystem sowie eine Suchfunktion mit übereinstimmenden Merkmalen (kurz "Matching-System").Bei Sucherfolg, besteht die Möglichkeit, per Sofortnachricht oder Chatmitteilung sein Interesse an dem jeweiligen AuPair oder der suchenden Familie zu bekunden. Mit einem der gewählten Click-Premium Tarife kann dann uneingeschränkt mit den gewählten AuPairs kommuniziert werden. Auch das Tool um sofort ein Videotelefonat zu führen ist im System von AuPair.click integriert.



Der Oberösterreicher Alexander Rief ist der Gründer der Online-Plattform AuPair.click. Er lebt mit seiner Familie in Ansfelden bei Linz.



Alexander Rief wurde im Jahr 2012 Vater von Zwillingen. Um sich und seiner Frau den Alltag etwas zu erleichtern entschloss er sich nach dem ersten Lebensjahr der Kinder, ein AuPair aufzunehmen. Das erste AuPair-Mädchen stammte aus Russland, ihr Name war Aleksandra, darauf folgten noch zwei AuPairs aus der Ukraine, Alina und Iryna. Die Mädchen bewährten sich bei der Betreuung der Kinder und übernahmen auch leichte Tätigkeiten im Haushalt. Die Idee war geboren.



Welche Ziele verfolgen Sie mit AuPair.click?



Wir verfolgen eine klare Vision: Wir wollen zu den Besten und Größten weltweit gehören. Das hört sich jetzt großspurig an, aber warum sollte ein Unternehmen mit Sitz in Österreich nicht zu den Big-Playern in dieser Branche gehören? Also denken wir global: Unser Markt ist die ganze Welt. Dank Internet und Social Media ist dies ja relativ einfach möglich.



Was unterscheidet AuPair.click vom Mitbewerb?



Es existieren weltweit diverse Betreiber, die ähnliche Serviceleistungen anbieten. Da gibt es einige Punkte, die den Unterschied ausmachen:



* Wir sind zwar eine Internetagentur mit Selbstvermittlung, dennoch legen wir großen Wert auf gute persönliche Betreuung unserer Kunden. * Auf AuPair.click können sich AuPairs und Familien mittels Videobotschaften vorstellen. * Stichwort [KYC] (https://de.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer) bekannt aus dem Finanzsektor("Know your customer-kenne Deinen Kunden"). Bei uns gibt es nur verifizierte Profile, also keine Fake-Personen. Die Identitäten werden so gut wie möglich überprüft. * Wir versuchen technisch immer am neuesten Stand zu bleiben * Unser Preis-Leistungs-Verhältnis gehört zu den Besten der Branche. Wir bieten niedrigere Preise bei gleichzeitig längeren Mitgliedschaftszeiten. * Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass wir AuPair.click mit dem nötigen Ernst und der gebotenen Seriosität in der Abwicklung angehen, dabei aber den [Witz in der werblichen Kommunikation] (https://youtu.be/DfJKWNnplCc) nicht ganz außen vor lassen.



Was kostet die Mitgliedschaft?



Zuerst muss gesagt werden, dass unser Service für AuPairs immer kostenlos ist und auch kostenlos bleiben wird. Familien können vorab AuPairs kostenfrei Selektieren. Erst nach Abschluss eines Click-Premium-Pakets ist es möglich direkt mit seinem Wunsch-AuPair in näheren Kontakt zu treten. Da reicht dann oft schon der günstigste Tarif "Quick search" der unter Zehn Euro kosten wird.



Bis zum 17.10.2017 sind noch alle Services von AuPair.click vollkommen kostenfrei! Sie können uns jetzt also testen und Ihr erstes AuPair ohne Vermittlungskosten finden.



Wieviel verdient ein AuPair und wie hoch sind die Kosten für die Gastfamilie?



Laut [österreichischer Regelung] (https://www.aupair.click/de/finde-das-richtige-aupair.html) beträgt das monatliche Brutto-Taschengeld eines AuPairs für 18 Wochenstunden EUR 425,70, der Sozialversicherungsbeitrag schlägt sich mit monatlich rund EUR 10,- zu Buche. Weiters beteiligt sich die Gastfamilie mit 50 Prozent an den Kosten für den Deutschkurs. Der Familie selbst steht frei, ob sie sich bei zusätzlich anfallenden Kosten wie z.B. Reisekosten, Selbstversicherung bei der Gebietskrankenkasse (EUR 60,09) etc. beteiligt.



Zum Jahresbeginn 2018 möchten wir unser Angebot noch erweitern. Was uns besonders am Herzen liegt, ist die [Betreuung älterer Menschen] (https://www.aupair.click/de/betreuung-oma-opa.html), zu diesem Thema melden wir uns aber dann im neuen Jahr wieder zu Wort. Weitere Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=8f9F00dY4qY https://www.youtube.com/watch?v=dBFTldTyHeY



