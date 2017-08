AMSilk ist neues Mitglied der SEPAWA Fachgruppe Cosmetic Applications and Technologies (CAT)

Planegg, 9. August 2017 - Die AMSilk GmbH, der weltweit erste industrielle Hersteller synthetischer Seiden-Biopolymere, wurde vom Verein SEPAWA e.V. als neues Mitglied in die Fachgruppe Cosmetic Applications and Technologies (CAT) aufgenommen.

Derzeit besteht die Fachgruppe CAT aus 11 Mitgliedern, darunter namhafte international agierende Konzerne aus der Chemie-, Kosmetik- sowie Reinigungs- und Waschmittelindustrie wie BASF, Henkel, Covestro und die zur Evonik-Gruppe gehörende Firma Dr. Straetmans. In der CAT-Fachgruppe erhalten die Mitglieder regelmäßig aktuelle Informationen zu relevanten Themen aus dem Kosmetikbereich wie Formulierungen, Inhaltsstoffen und kosmetischen Anwendungen.

"Die Aufnahme in die SEPAWA CAT-Fachgruppe ist für AMSilk von großer Bedeutung. In diesem Kreis können wir neue und wertvolle Kontakte mit Branchenführern knüpfen und bestehende vertiefen", so Jens Klein, Geschäftsführer der AMSilk GmbH.

"Die Mitgliedschaft in der SEPAWA CAT-Fachgruppe bietet uns eine wunderbare Möglichkeit zum Austausch mit Experten aus dem Kosmetikbereich zu aktuellen Themen, Entwicklungen und Innovationen.", ergänzt Dr. Kristin Schacht, Manager Medtech & Aesthetics der AMSilk GmbH.

Vom 18. bis 20. Oktober 2017 findet der jährliche SEPAWA Kongress statt, auf dem AMSilk dieses Jahr am eigenen Messestand die neuesten Produkte mit Seiden-Biopolymeren zeigen wird.

Über die SEPAWA e.V. Die SEPAWA e.V. ist eine selbstständige, unabhängige Fachvereinigung mit persönlichen und korporativen Mitgliedern. Die SEPAWA e.V. versteht sich als Kommunikationsplattform für Fachleute aus Industrie, Hochschulen und Behörden und fördert einen engen fachübergreifenden Wissensaustausch zwischen Theorie und Praxis. Mit über 1500 Mitgliedern zählt die SEPAWA e.V. zu den größten Fachvereinigungen Europas. Dem Berufsverband gehören Experten aus der Wasch-/Reinigungsmittelindustrie sowie der Kosmetik- und Parfümeriebranche an.

Neben drei Landesgruppen (Skandinavien, Benelux sowie Schweiz/Österreich) gibt es drei Fachgruppen und eine integrierte Gesellschaft: die Fachgruppe Legislative - Umwelt - Verbraucher (LUV), die Fachgruppe Professionelle Reinigung und Pflege (PRP) sowie die Fachgruppe Cosmetic Applications and Technologies (CAT) und schließlich die Deutsche Gesellschaft der Parfümeure in der SEPAWA (DGP).

Über AMSilk Die AMSilk GmbH mit Sitz in Planegg bei München ist der weltweit erste industrielle Hersteller synthetischer Seiden-Biopolymere. Die mit einem patentierten biotechnologischen Verfahren nachhaltig produzierten AMSilk-Hochleistungsbiopolymere besitzen die einzigartigen funktionalen Eigenschaften des natürlichen Vorbilds. Das organische Hochleistungsmaterial ist flexibel einsetzbar - sowohl als medizinischer oder technischer Werkstoff als auch als kosmetischer Inhaltsstoff. AMSilk-Hochleistungsbiopolymere verleihen herkömmlichen Produkten wertvolle Alleinstellungsmerkmale. Sie sind unter anderem biokompatibel, atmungsaktiv sowie besonders robust.

AMSilk-Hochleistungsbiopolymere werden in Form von Silkbeads (Mikropartikel), Silkgel (Hydrogel) oder als Biosteel(R) Faser vertrieben und gegenwärtig zur Beschichtung von Medizintechnik Produkten, in der Textilindustrie sowie als Inhaltsstoff für Kosmetikprodukte eingesetzt.

www.amsilk.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

AMSilk GmbH Anja Mayer Tel: +49 (0)89 57 95 393-0 E-mail: pr@amsilk.com Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Tel: +49 (0)40 60 91 86-55 E-mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de

