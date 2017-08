Marketing-Manager gieren nach Lob in Social Media. Dabei ist Kritik für Unternehmen viel wertvoller: Negative Kommentare fördern Produktneuerungen, zeigt eine Studie.

Mehr als 1,2 Milliarden Menschen nutzen Facebook täglich, 21 Millionen davon alleine in Deutschland. Für Unternehmen eröffnet das ein großes, neues Spielfeld. Sie können auf Social Media so direkt mit dem Kunden kommunizieren wie nie zuvor. Doch dabei auf möglichst viele Likes zu schielen, ist offenbar die falsche Strategie. Eine neue Studie zeigt, dass gerade Kritik im Internet extrem nützlich ist. Ökonomen haben bei deutschen Unternehmen einen direkten Zusammenhang zwischen Innovation und Kritik auf Facebook gefunden.

Irene Bertschek und Reinhold Kesler Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim haben in ihrer Untersuchung von 2932 Unternehmen herausgefunden, dass nichts Produktneuerungen so akkurat vorhersagen kann wie negative Kommentare auf Facebook. Bereits wenn ein Unternehmen eine Facebook-Seite einrichtet und Kunden dort ...

