Lauda-Königshofen - Uniper-Aktie erobert sich stetig frische Rekordhochs - Chartanalyse Seit den Verlaufstiefs von 9,80 Euro kann in dem Wertpapier von Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ein intakter Aufwärtstrend eingezeichnet werden, der zuletzt bis in den Bereich von grob 18,30 Euro aufwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...