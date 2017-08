Frankfurt - Trotz einiger Widrigkeiten zu Monatsbeginn entwickelten sich die Rentenmärkte der Emerging Markets (EM) im Juli positiv, so die Experten von Union Investment.Ein temporärer Renditeanstieg bei Staatsanleihen aus den Industrienationen - die Verzinsung zehnjähriger US-Treasuries habe innerhalb weniger Tage um knapp zehn Basispunkte zugelegt - habe zunächst für Verkaufsdruck bei EM-Staatspapieren gesorgt. Zur Monatsmitte hätten sich aber die positiven Treiber durchgesetzt, sodass EM-Rentenmärkte per saldo ein Plus von 0,8 Prozent verzeichnet hätten (JP Morgan EMBI Global Div. Index). Auch die Risikoaufschläge (Spreads) seien um fünf auf 302 Basispunkte zurückgekommen.

