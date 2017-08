Unterföhring (ots) - - Sky überträgt von Freitag bis Montag alle 32 Paarungen der 1. Hauptrunde live, 31 davon exklusiv im deutschen Fernsehen



- Unter anderem Essen - Gladbach am Freitag, Chemnitz - FC Bayern und Rielasingen-Arlen - BVB am Samstag sowie BFC Dynamo - Schalke am Montag live nur bei Sky



- Insgesamt wird Sky auch in dieser Saison alle 63 Begegnungen des Wettbewerbs live zeigen



- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



An diesem Wochenende starten auch die Vereine der Bundesliga in die neue Saison. 281 Tage vor dem Finale am 19. Mai 2018 beginnt der lange Weg nach Berlin. Sky überträgt auch in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live - wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz - von der 1. Hauptrunde an diesem Wochenende bis zum Finale in Berlin.



Vier Tage, neun Anstoßzeiten, insgesamt 27 Stunden Live-Berichterstattung: Von Freitag bis Montag überträgt Sky alle 32 Begegnungen live, 31 davon exklusiv im deutschen Fernsehen.



Zu den exklusiven Höhepunkten zählen unter anderem die Partie zwischen Rot-Weiß Essen und Borussia Mönchengladbach (Freitag ab 20.35 Uhr), Chemnitzer FC gegen FC Bayern München und 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 15.20 Uhr). Am Sonntag kommt es unter anderem zur Paarung VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV (ab 15.20 Uhr) sowie zu einer Neuauflage des Endspiels von 1997 zwischen Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart (ab 18.20 Uhr). Am Montag empfängt zudem der BFC Dynamo den FC Schalke (ab 18.20 Uhr).



Die Live-Übertragung bei Sky beginnt am Freitag um 18.45 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr und am Montag um 18.00 Uhr.



Neben Sky Kunden auf Sky und Sky Go können Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein.



Eine Übersicht über sämtliche Partien und Anstoßzeiten der 1. Hauptrunde ist auf dem neuen Sky Sportportal unter sport.sky.de/dfb-pokal-spielplan abrufbar.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Übertragungen des DFB-Pokals sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar, an diesem Wochenende unter anderem das ATP-Masters-Turnier in Montréal sowie die PGA Championship, das vierte Golf-Major des Jahres.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



