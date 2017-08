Große Freude bei den Aktionären von Novo Nordisk und auch von BB Biotech, in deren Portfolio die Aktie der Dänen mit einem Anteil von 4,0 Prozent Platz 10 einnimmt. Die Aktie von Novo Nordisk gewinnt am heutigen Mittwoch mehr als fünf Prozent auf 37,33 Euro. In dänischen Kronen notiert das Papier derzeit bei 272,10. Grund für die starke Performance waren die Zahlen für das zweite Quartal sowie die Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr. Diese wurde zwar nur leicht nach oben angepasst, an der Börse wurde dies jedoch nach den Enttäuschungen im Vorjahr als klares positives Signal gewertet.

