Frankfurt am Main (ots) - Die beiden Hauptsponsoren Krombacher und CHECK24 sind auch in der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison Partner der Sportschau im Ersten. CHECK24 ist 2016 als einer der zwei Hauptsponsoren in die ARD-Sportschau eingestiegen. Mit seiner TV-Präsenz im Sportsponsoring konnte das Unternehmen Bekanntheit und Markensympathie nachhaltig steigern.



"Wir freuen uns mit der ARD-Sportschau in die Verlängerung zu gehen. Mit der Fortsetzung unseres Engagements als Hauptsponsor in der Saison 2017/18 zeigen wir, dass wir nachhaltig auf Premium-Sportumfelder setzen," sagt CHECK24-Geschäftsführer und Sprecher Christoph Röttele.



Die Sportschau, der Klassiker der deutschen Sportberichterstattung, bietet Werbungtreibenden konstant hohe journalistische Qualität, ein verlässliches Umfeld und damit starke Werbewirkung. Mit rund 41 Millionen Zuschauern verfügt die ARD-Sportschau über eine konkurrenzlos starke Nettoreichweite. Im Schnitt verfolgten in der zurückliegenden Saison im Ersten rund 5,4 Mio Zuschauer die Spiele in der Premium-Klasse des deutschen Fußballs.



