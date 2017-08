US-Präsident Donald Trump droht Nordkoreas Diktator mit "Feuer und Wut". Nur Stunden reagiert Kim Jong-Un - und kündigt einen Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam an. Doch wie ausgereift sind Kims Raketen eigentlich?

Nordkorea prüft nach eigenen Angaben einen militärischen Schlag gegen Guam im Westpazifik. Die Streitkräfte zögen eine solche Attacke "auf Guam ernsthaft in Erwägung", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Der Plan zum Angriff könne "jederzeit" ausgeführt werden, sobald Machthaber Kim Jong-Un die Entscheidung dazu treffe, sagte ein Militärsprecher. Die USA sollten ihre "rücksichtslosen militärischen Provokationen" unterlassen, so dass man nicht "gezwungen" sei, eine "unvermeidliche militärische Entscheidung" zu treffen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump hat den gefährlichen Konflikt mit Nordkorea durch seine Drohung mit "Feuer, Wut und Macht" weiter angefacht. Mit der extremen Wortwahl US-Präsidenten wächst die Sorge, dass sich beide Kontrahenten weiter aufschaukeln. Beobachtern in Seoul fiel auf, dass die Drohung Nordkoreas mit einem Angriff auf die Pazifikinsel Guam zumindest gemessen an der üblichen, wilden Kriegspropaganda fast differenziert wirkte.

Die Drohung war auch keineswegs neu und schon früher ähnlich geäußert worden. Das US-Außengebiet liegt rund 3400 Kilometer von der Koreanischen Halbinsel entfernt. Experten nehmen an, dass Pjöngjang im Besitz mehrerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...