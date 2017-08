Die gemeinsame Agrarpolitik in der EU ist eine der ältesten und erfolgreichsten - doch der Fipronil-Skandal zeigt, dass gute Lebensmittel keine Selbstverständlichkeit sind. Die Landwirte brauchen unsere Unterstützung.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist eine der ältesten gemeinsamen Politiken der Europäischen Union. Sie ist aber auch eine der erfolgreichsten: Ursprünglich geschaffen, um in der Nachkriegszeit unsere Bevölkerung vor dem Hungern zu bewahren, garantiert sie uns heute qualitativ hochwertige Lebensmittel. Dies klingt ambitioniert in einer Woche, die zeigt, dass Fipronil unerlaubterweise in der Eierproduktion in Deutschland, Belgien und den Niederlanden zum Einsatz kam.

Zusammen mit den zuständigen Ministern in den betroffenen Ländern, arbeitet mein Kollege Kommissar Andriukaitis intensiv an der Aufklärung dieser Fälle. Ich versichere Ihnen, dass wir in der Europäischen Kommission die Sicherheit und Unbedenklichkeit von Lebensmitteln als absolute Priorität erachten und uns mit allen Mitteln vehement dafür einsetzen. Und das seit vielen Jahrzehnten.

Für uns ist es selbstverständlich geworden, in den Supermarkt zu gehen und ein reiches Angebot an gesunden, günstigen und guten Lebensmitteln vorzufinden. Dies ist nicht überall auf der Welt so und wir sollten dies nicht vergessen.

Wir haben uns an einen gut funktionierenden landwirtschaftlichen Sektor in der EU gewöhnt. Dabei ist Landwirtschaft ein Sektor im ständigen Wandel, der sich immer neue Herausforderungen stellen muss. Die Aufgaben der Landwirtschaft gehen heutzutage weit über die Produktion von gesunden, sicheren und ausreichenden Nahrungsmitteln hinaus. Landwirtschaft ist ein entscheidender Katalysator für die wirtschaftliche ...

