Paris - Die Zuspitzung des Konflikts zwischen Nordkorea und den USA hat die Anleger an Europas Börsen am Mittwoch in die Flucht geschlagen. Die zunehmenden Spannungen seien zwar nicht neu, doch die jüngste Eskalation habe angesichts der Unerfahrenheit von US-Präsident Donald Trump das Potenzial für politische Fehltritte, warnte Analyst Michael Hewson von CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 büsste gegen Mittag 1,37 Prozent auf 3467,59 Punkte ein. Für den CAC-40-Index in Paris ging es um 1,52 Prozent auf 5139,54 Zähler bergab und der Londoner FTSE 100 verlor 0,74 Prozent auf 7486,77 Punkte. Zuvor hatten schon die asiatischen Aktienmärkte unter dem Nordkorea-Konflikt gelitten.

Nur wenige Stunden, nachdem Trump Nordkorea indirekt militärische Gewalt angedroht hatte, konterte das nordkoreanische Militär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...