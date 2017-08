Hannover - In den letzten fünf Handelstagen waren am Covered Bond-Markt erneut keine EUR-denominierten Transaktionen im Benchmarkformat zu verzeichnen, sodass es bei einem Emissionsvolumen von EUR 76 Mrd. ytd bleibt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Auch in Währungen außerhalb des Euro seien in den vergangenen Tagen keine relevanten Emissionen begeben worden, sodass die WSTP 1 06/30/22 über GBP 500 Mio. die einzige Transaktion im Benchmarkformat im aktuellen Monat sei. Da die Urlaubszeit noch bis ungefähr Ende der 33. KW andauere, erwarte man erst wieder ab dem 21. August mit einer zunehmenden Emissionstätigkeit.

Den vollständigen Artikel lesen ...