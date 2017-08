Frankfurt - Die EU erhebt ab sofort einen Zoll in Höhe von 5,16 Euro je Tonne auf importierten Mais, um seine Anbieter bei dem reichlich versorgten Weltmarkt von weiterem Preisdruck abzuschirmen, so die Analysten der Commerzbank.Ausgenommen seien die zollfreien Importquoten in Höhe von 450 Tsd. Tonnen für die Ukraine und von 280 Tsd. Tonnen anderer Herkunft. Auch könnten Importeure von Teilen des Zolls befreit werden, wenn sie bestimmte Transportrouten und Anlandehäfen nutzen würden. Die EU sei bemächtigt, einen Zoll zu erheben, wenn der in Euro umgerechnete US-Maispreis ergänzt um die Transportkosten länger als 10 Tage unter 157 Euro je Tonne falle - eine Situation, die sich nun zum ersten Mal seit fast drei Jahren eingestellt habe.

