Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Emerging Markets Bond Fund (ISIN LU0029876355/ WKN 971666) ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, so die Experten von Franklin Templeton.

