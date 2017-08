Frankfurt - Die Ölpreise profitierten gestern nur kurzzeitig von der für September angekündigten Kürzung der Öllieferungen durch Saudi-Arabien, so die Analysten der Commerzbank.Brent falle am Morgen auf 52 USD je Barrel, WTI auf 49 USD je Barrel. Auch der erneut kräftige Rückgang der US-Rohöllagerbestände habe keinen preisunterstützenden Einfluss gehabt. Laut API seien die US-Rohölvorräte in der letzten Woche unerwartet deutlich um 7,8 Mio. Barrel gesunken. Ausschlaggebend hierfür sei ein deutlicher Rückgang der Importe gewesen. Bei Benzin habe es allerdings einen Lageraufbau gegeben. Das US-Energieministerium gebe die offiziellen Daten heute Nachmittag bekannt. Auch hier dürfte es wegen gesunkener Importe zu einem deutlichen Lagerabbau kommen. So habe Bloomberg unter Berufung auf Daten des Zolls einen Rückgang der seewärtigen Rohölimporte um 828 Tsd. Barrel pro Tag berichtet.

