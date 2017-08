Lieber Leser,

Fitbit hatte am 2. August die Quartalszahlen per Q2 2017 vorgelegt. Das Unternehmen hat 353 Mio. US-Dollar an Umsatz erzielt und einen Verlust je Aktie von -0,08 US-Dollar auf Non-GAAP-Basis. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz somit um 40 % rückläufig gewesen. Auch für das erste Halbjahr wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang von 40 % bei den Umsätzen verzeichnet. Trotzt der Rückgänge bei den Umsätzen sowie dem Ergebnis je Aktie wurden die Analystenerwartungen ... (David Iusow-Klassen)

