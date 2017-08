02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: FMA (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Das Serviceangebot der Kontaktstelle FinTech in der FMA wird weiter stark genutzt: So hat sie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 40 Anfragen zum Thema von Unternehmen bzw. Start-ups erhalten und bearbeitet. Gleichzeitig hat das Team der noch jungen Servicestelle 13 Informationsgespräche mit Marktteilnehmern und ein weiteres Netzwerktreffen mit Vertretern der heimischen FinTech-Szene durchgeführt. Auf diese Weise konnten 36 Marktteilnehmer mit FinTech-relevanten Informationen versorgt werden. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...