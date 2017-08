Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re setzt auch unter einer neuen Führung ihre Tradition konservativer Gewinnprognosen fort. Eine Verdoppelung des Halbjahresgewinns werde in der zweiten Jahreshälfte nicht erwartet, sagte Finanzvorstand Jörg Schneider in der Halbjahres-Pressekonferenz des DAX-Konzerns. Zu den Gewinnerwartungen über dieses Jahr hinaus wollten sich konkret weder Schneider noch der neue Vorstandsvorsitzende Joachim Wenning äußern, der den Chefposten im April übernommen hatte.

Der Konzern bestätigte seine Prognose für den Konzerngewinn 2017 von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro. Im Vorjahr erzielte er 2,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis ist seit 2013 rückläufig. Im ersten Halbjahr dieses an Naturkatastrophen außergewöhnlich armen Jahres betrug der Gewinn knapp 1,3 Milliarden Euro.

Dies könne aber nicht so fortgeschrieben werden, sagte Schneider. Der wichtigste Grund sei die anstehende Wirbelsturm-Saison in Nordamerika. Angesichts der aktuellen klimatischen Bedingungen sei anzunehmen, dass es größere Wirbelstürme mit sogenanntem Landfall geben wird. Das bedeutet, dass sie auf die Küsten treffen und dort mitunter große Schäden anrichten können. Das könnte dann für den weltgrößten Rückversicherer teuer werden. Im zweiten Halbjahr gebe es üblicherweise mehr Klimaphänomene als im ersten. Anders bei Erdbeben: "Erdbeben wissen nichts von Jahreszeiten", sagte Schneider.

Außerdem habe es im ersten Halbjahr einmalige Ergebniseffekte wie die Steuergutschrift bei Ergo gegeben, die sich nicht wiederholten. Zudem würden mehr Kosten für das Strategieprogramm bei der Erstversicherungstochter Ergo im zweiten Halbjahr anfallen. Nicht zuletzt sei man bestrebt, wie bereits im ersten Halbjahr in der Lebens-Rückversicherung geschehen, verlustreiche Verträge aufzulösen, was dann mit Einmalbelastungen verbunden sei. "Bei einem ökonomisch durchaus optimistischen Blick erwarten wir in der Rechnungslegung nicht einfach eine Verdoppelung des Gewinns", sagte der Finanzchef.

Eine konkrete Aussage über 2017 hinaus ließ sich das Management nicht entlocken. "Jahresaussagen für 2018 machen wir dann, wenn wir die Planung abgeschlossen haben", sagte Wenning. Die Ambition sei aber, die Erträge auf dem Niveau von 2017 zu stabilisieren und dann nach und nach zu steigern.

