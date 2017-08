Das ist schon respektabel, was die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) heute zeigt. Ja, sie liegt im Minus. Aber für eine nicht allzu umsatzstarke Aktie, die zudem durch ihren ewig wirkenden Abwärtstrend zum gefühlten Stiefkind des TecDAX geworden ist, ist es beeindruckend, dass sich die Käufer in einem Umfeld, in dem die Aktienmärkte insgesamt ins Taumeln geraten, hartnäckig in der entscheidenden Zone festbeißen, deren Überwinden für Nordex einen Befreiungsschlag bedeuten würde. Vor allem, weil dieses Unterfangen im Vorfeld schon zweimal gescheitert war. Diesmal also soll es gelingen. Und warum auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...