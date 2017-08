"Die Nordkorea-Krise halten wir für weitaus gefährlicher als die Bewertung der FAAMG-Aktien"! Dieses Statement hatten wir Ihnen in unseren Webinaren Ende Juli von Goldman-Sachs mitgebracht, vom dortigen Halbjahresausblick. So oft wir die Analysten der Goldmänner auch als Kontraindikatoren nehmen, so gut sind die Analysen zu den Märkten rein fachlich gemacht, das muss man klar so ...

