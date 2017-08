Die zweitgrößte Baumarktkette der Welt, Lowe's (ISIN: US5486611073, NYSE: LOW), schüttet am Mittwoch eine Quartalsdividende von 41 US-Cents je Anteilsschein an die Aktionäre aus (Record day war der 26. Juli 2017). Seit dem Börsengang im Jahr 1961 hat der Konkurrent von Home Depot jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet. In den letzten 55 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr erhöht, zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...