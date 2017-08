von Birgit Haas, Euro am Sonntag Vergangene Woche lief der Film "Emoji" in den deutschen Kinos an. Ein Flop, wenn es nach den Filmkritikern geht. Sie halten den von Sony produzierten Streifen für "verblödet" und "Zeitverschwendung". Doch in den USA hat "Emoji" bereits am ersten Wochenende 25,7 Millionen Dollar eingespielt. ...

