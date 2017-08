Hamburg (ots) - Die mehrfache deutsche Boxweltmeisterin Regina Halmich (40) rechnete trotz der anhaltenden Gerüchte nicht mit dem Rücktritt ihres Sportskollegen Wladimir Klitschko. "Das hat mich sehr überrascht", sagt sie im Interview mit GALA (Ausgabe 33/2017, ab morgen im Handel). "Ich kenne ihn - er muss lange mit sich gerungen haben." Halmich und die Klitschko-Brüder kennen sich seit den Neunzigerjahren aus der gemeinsamen Zeit bei einem Hamburger Boxstall. Halmich weiter zu Klitschkos Ankündigung: "Vom Herzen her willst du, aber der Körper ist müde, und der Verstand weiß, dass die Karriere bald zu Ende gehen muss. Hier die richtige Entscheidung zu treffen, erfordert große innere Stärke. Die hat Wladimir definitiv gezeigt."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de