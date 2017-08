Der Chef der voestalpine, Wolfgang Eder, hat am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zum ersten Quartal zu den neuen Russland-Sanktionen der USA Stellung genommen. Für den Weltkonzern mit Sitz in Linz wären eventuelle Auswirkungen der Sanktionen "von absolut untergeordneter Bedeutung", sagte Eder, denn man habe in Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...