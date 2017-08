München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat die Angebote ihrer leistungsstarken Zusatzversicherung Zahn überarbeitet und nochmals deutlich verbessert. Entstanden sind komplett neue Tarife nach Art der Schadenversicherung mit Beitragsstabilität bis zu 15 Jahren und hohen Kostenerstattungen von Beginn an. Die Bayerische erwartet, mit dem modernen Angebot ganz im Sinne des eigenen Reinheitsgebotes für Versicherungen neue Akzente im Markt setzen zu können.



"Zahngesundheit ist in jedem Alter wichtig, kann aber oft teuer werden. Deshalb haben wir eine Zahnzusatzversicherung für alle entwickelt", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Unsere Kunden bekommen Spitzenleistungen zu fairen Tarifen. Und dabei geht es nicht nur um gesunde Zähne, sondern auch darum, ein strahlendes Lächeln unserer Versicherten zu erzeugen."



Die Police ist in den Varianten Smart, Komfort und Prestige erhältlich. Der Prestige-Tarif bietet volle Kostenübernahme bei Zahnbehandlung und -ersatz. Die Zahn-Versicherungen Prestige und Komfort enthalten außerdem Kieferorthopädie in jedem Alter sowie weitergehende Maßnahmen zur Schmerzausschaltung wie Akupunktur, Narkose und Hypnose. Professionelle Zahnreinigung ist bei allen drei Versionen jährlich inklusive.



Beiträge bleiben mindestens fünf Jahre stabil - in den wichtigen jüngeren Altersgruppen sogar bis zu 15 Jahre. Bis zum 15. Lebensjahr zahlen Kinder 5,70 Euro für den Smart-Tarif, 19 Euro für die Komfort-Variante und 21,10 Euro für Zahn Prestige. Im Alter zwischen 21 und 35 Jahren zahlen Kunden 14,30 Euro für die Smart Version und 21,50 Euro für Komfort. Der Prestige Tarif ist für 21- bis 30-Jährige für 25 Euro und zwischen 31 und 40 Jahren für 32,60 Euro erhältlich.



Versichern kann sich jeder, dem höchstens drei Zähne fehlen, der keine herausnehmbare Voll- oder Teil-Prothesen hat und in den letzten drei Jahren nicht an Parodontose, Parodontitis, Zahnschmelz-Abbau, -Erosion und Anomalie oder an Zahn- und Gebissanomalie oder Kiefererkrankungen litt.



Die Police kann online oder offline abgeschlossen werden. Die Entscheidung, ob der Kunde angenommen oder aufgrund der Gesundheitsfragen abgelehnt wird, wird sofort zu Beginn des Antragsprozesses getroffen. Damit wird Kunden und Beratern eine ganz einfache Beantragung ermöglicht.



Die neutrale und nach einem objektiven Berechnungsverfahren ermittelte Waizmanntabelle sieht aktuell den Tarif Zahn Prestige auf Platz 1 und die Variante Zahn Komfort auf Platz 5 im Branchenvergleich (https://www.waizmanntabelle.de/zahnzusatzversicherung_vergleich). Bewertet werden die durchschnittliche Erstattung sowie die Übernahme von Hightech-Leistungen. Die beiden Tarifvarianten übernehmen alle zwölf relevanten Leistungen.



