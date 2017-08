Wenig Bewegung im S&P 500. Was ist los? Warum erreicht der Dow mehr? Fragen an Vivien Sparenberg von Vontobel Rallye oder Rücksetzer, was spricht für bzw. gegen die US-Börsen, die dem DAX einmal mehr den Rang ablaufen. Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Wie geht es weiter, wie ist die Story handelbar?