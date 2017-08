Der jüngste Preisanstieg von Gold auf ein Sieben-Wochenhoch Anfang des Monats war Analysten zufolge stark spekulativ getrieben und stehe deshalb auf tönernen Füßen. Die Ölpreise haben einen schwachen Start in die neue Handelswoche erwischt. Rohöl: Die Ölpreise haben einen schwachen Start in die neue Handelswoche erwischt. Im Verlauf des Montags fielen die Notierungen deutlich zurück. Damit endete zugleich eine lange Erholungsphase. Auf Sicht des vergangenen Monats konnten die Rohöl-Notierungen rund zehn Prozent an Wert zulegen. Ein Treiber könnte eine starke Nachfrage in der Hauptsaison vor allem in den USA sein. Daneben zeichnet sich eine Stabilisierung der US-Ölproduktion ab. In der letzten Woche ging die Anzahl der aktiven...

