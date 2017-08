FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Übernahme von Brussels Airlines und vieler Air-Berlin-Jets hat der Lufthansa auch im Juli ein kräftiges Passagierplus beschert. So beförderte die Lufthansa samt ihren Töchtern Swiss, Austrian Airlines, Eurowings und Brussels rund 13,1 Millionen Fluggäste und damit rund 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 86,3 Prozent.

Das Preisumfeld habe sich zudem im Vorjahresvergleich währungsbereinigt weiter positiv entwickelt. Die belgische Brussels Airlines gehört erst seit Anfang 2017 komplett zum Konzern. Und für die Billigmarke Eurowings gehen seit Februar immer mehr Jets an den Start, die die Gesellschaft samt Besatzung von der kriselnden Rivalin Air Berlin gemietet hat.

Im Frachtgeschäft legte die Verkehrsleistung um 8,4 Prozent zu. Die Auslastung der Frachträume verbesserte sich um 4,3 Prozentpunkte auf 67,2 Prozent./kro/fbr

ISIN GB00B128C026 DE0008232125

AXC0154 2017-08-09/13:23