Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Profitabilität beim Chemikalienhändler habe erneut enttäuscht, schrieb Analyst Josh Puddle in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch der Gewinn je Aktie lägen unter den Konsensprognosen. Die negative Überraschung rühre vor allem vom schwachen Abschneiden in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) her. Das Nordamerika-Geschäft habe dies nur teilweise ausgleichen können./bek/ck Datum der Analyse: 09.08.2017

ISIN: DE000A1DAHH0