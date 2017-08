Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das Wachstum im Segment Duft- und Aromastoffe von Symrise sei das stärkste in der Branche gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Da die Erwartungen jedoch zuvor zu stark gestiegen seien, seien die Konsensschätzungen in diesem Bereich dennoch leicht verfehlt worden. Das leicht angehobene operative Margenziel (Ebitda) für 2017 spiegele sich zudem in der Konsensprognose bereits wider./bek/ck Datum der Analyse: 09.08.2017

ISIN: DE000SYM9999