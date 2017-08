DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.464,30 -0,34% +10,19% Euro-Stoxx-50 3.466,40 -1,40% +5,35% Stoxx-50 3.104,11 -0,64% +3,11% DAX 12.149,16 -1,16% +5,82% FTSE 7.487,55 -0,73% +4,83% CAC 5.137,76 -1,55% +5,67% Nikkei-225 19.738,71 -1,29% +3,27% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,65 +48

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,50 49,17 +0,7% 0,33 -13,1% Brent/ICE 52,47 52,14 +0,6% 0,33 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,08 1.260,79 +0,5% +6,29 +10,0% Silber (Spot) 16,61 16,45 +1,0% +0,17 +4,3% Platin (Spot) 975,25 971,50 +0,4% +3,75 +7,9% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,1% +0,00 +16,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Angst vor einer Eskalation des Streits mit Nordkorea lastet am Mittwoch weltweit auf den Börsen. Dem dürfte sich auch die Wall Street nicht entziehen können, nachdem im späten Handel am Vortag das Thema Nordkorea den US-Markt bereits negativ tangiert und die neuntägige Rekordjagd des Dow-Jones-Index beendet hatte. Die Anleger dürften in diesem Umfeld "sichere Häfen" wie Gold oder Staatsanleihen vorziehen.

Der Konflikt mit Nordkorea drängt andere Ereignisse wie weitere Quartalsberichte der Unternehmen etwas in den Hintergrund. Walt Disney berichtete am Dienstag nach Börsenschluss über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals und teilte dabei mit, dass die Vertriebspartnerschaft mit Netflix aufgekündigt wird. Disney will einen eigenen Streamingdienst aufbauen. Die Disney-Aktie verliert vorbörslich 3,5 Prozent. Für Netflix geht es um fast 4 Prozent nach unten. Priceline verbilligen sich um 6,5 Prozent. Das Online-Reiseportal hat zwar mit dem Quartalsergebnis positiv überrascht, doch verfehlte die Zahl der Buchungen die Erwartungen. Die Zahlen des Hotelbewertungsportals Tripadvisor fielen enttäuschend aus, was die Aktie um 7 Prozent drückt.

An Konjunkturdaten wird nur die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht. Für die Akteure am Ölmarkt werden die wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung von Interesse sein. Analysten rechnen mit einer Abnahme der Rohölvorräte, nachdem der Branchenverband American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend einen Rückgang um 7,8 Millionen Barrel gemeldet hat. Aktuell ziehen die Ölpreise etwas an. WTI verteuert sich um 0,4 Prozent auf 49,36 Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Angst vor einem Krieg zwischen den USA und Nordkorea belasten auch am Mittwochmittag die europäischen Aktienmärkte. Die gut besetzte Berichtssaison tritt dagegen in den Hintergrund. Selbst der etwas schwächere Euro stützt die Börsen nicht. Unter den Einzelwerten verlieren Eon trotz guter Zahlen 2 Prozent. Allerdings war die Aktie zuvor gut gelaufen. Auch für Munich Re geht es trotz guter Zahlen um 1,3 Prozent nach unten. Laut DZ Bank sind die Ergebnisse für das zweite Quartal bei der Munich Re besser ausgefallen als erwartet. Den Ausblick bezeichnen die Analysten als konservativ. Voestalpine verlieren in Wien 0,3 Prozent trotz guter Zahlen. Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern hat das beste Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise eingefahren und das Nettoergebnis mehr als verdoppelt. Stark unter Druck stehen Bankenaktien mit einem Stoxx-Branchenminus von 2,4 Prozent. Durch die Flucht in Anleihen sinken die Renditen. Steigende Renditen werden jedoch als Gewinntreiber für die Branche gesehen. ABN Amro halten sich mit Abgaben von 1,3 Prozent besser. Die Niederländer haben sehr gute Quartalszahlen vorgelegt: Hier konnten steigende Gewinne bei fallenden Kosten ausgewiesen werden. Gegen den Trend geht es für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk um 5,1 Prozent nach oben. "Das Unternehmen hat die Kosten wieder im Griff", kommentiert ein Analyst die Quartalszahlen. Bei den Nebenwerten ragen Patrizia Immobilien mit einem Sprung von 8,5 Prozent hervor. Das Unternehmen hat mit Vorlage von Geschäftszahlen überraschend einen Aktienrückkauf angekündigt. Bei Scout24 geht es nach stärkeren Geschäftszahlen um 5,2 Prozent nach oben. Brenntag fallen dagegen nach Quartalszahlen um 6,3 Prozent. Während der Umsatz überzeuge, habe die Ertragsseite die Markterwartung verfehlt, bemängeln Marktteilnehmer. Jenoptik verlieren 1,8 Prozent. Einige Anleger hätten auf einen erhöhten Ausblick gesetzt und seien enttäuscht worden, heißt es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1737 -0,13% 1,1752 1,1739 +11,6% EUR/JPY 128,92 -0,28% 129,28 129,99 +4,9% EUR/CHF 1,1320 -0,51% 1,1378 1,1458 +5,7% EUR/GBP 0,9023 -0,01% 0,9024 1,1045 +5,9% USD/JPY 109,84 -0,18% 110,04 110,77 -6,0% GBP/USD 1,3008 -0,11% 1,3022 1,2963 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die jüngsten Verbaleskalationen zwischen Nordkorea und den USA haben am Mittwoch die Aktienmärkte in Asien belastet. Die konkreten Kriegsdrohungen Nordkoreas stützten die vermeintlich sicheren Häfen wie Gold und Yen, auch japanische und US-Staatsanleihen waren gesucht. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen traten Inflationsdaten aus China in den Hintergrund. Die Geldentwertung in China auf Basis der Verbraucherpreise hat sich im Juli wider Erwarten leicht abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Juli dagegen exakt wie erwartet zu. Die Inflationsdaten schürten keine unmittelbaren Zinsängste, hieß es dazu. Gegen den regionalen Trend stemmte sich der australische Aktienmarkt. Gestützt wurde er von überraschend guten Geschäftszahlen der Commonwealth Bank of Australia. Die Aktie legte darauf um 0,6 Prozent zu. Auch die übrigen Bankenwerte verzeichneten Aufschläge. Der etwas nachgebende australischen Dollar habe ebenfalls gestützt, hieß es. Trotz getroffener Markterwartungen gab die Pharmaaktie Olympus in Tokio um 7,0 Prozent nach. Analysten bemängelten den gefallenen Betriebsgewinn nach gestiegenen Forschungsausgaben. Nippon Paint sanken um 5,8 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Hongkong Exchange verloren trotz Geschäftszahlen über der Markterwartung 1,4 Prozent. Nach dem Fall auf ein 17-Jahrestief erholten sich Esprit um 4,8 Prozent. Der Modekonzern lieferte einen ermutigenden Ausblick. Die Ölpreise bauten ihre Verluste aus dem späten US-Handel etwas aus. Zwar hatte der US-Branchenverband API fallende US-Vorräte gemeldet, doch die Sorge einer Überversorgung sei damit nicht vom Tisch, hieß es.

CREDIT

Leicht nach oben geht es angesichts der gestiegenen Risikoaversion am Mittwoch mit den Prämien am Kreditmarkt. Die Sorge vor einer Eskalation im Streit zwischen den USA und Nordkorea treibt auch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Treiber sei allerdings mehr die an der impliziten Volatilität hängende Komponente des CDS-Preises, weniger die Sorge vor erhöhten Zahlungsausfällen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank: Deutsche Autobauer können Krise verkraften

Die deutschen Autobauer können die durch manipulierte Abgasmessungen und mutmaßliche Kartellbildung ausgelöste Krise nach Einschätzung der Commerzbank bewältigen. Das ist auch gut so, denn die Herstellung von "Kraftwagen und Kraftwagenteilen", wie es in der amtlichen Statistik heißt, ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für einige osteuropäische Länder ein wichtiges wirtschaftliches Standbein.

Eon erholt sich im zweiten Quartal stärker als erwartet

Nach einem Milliardenverlust im Vorjahr hat der Energieversorger Eon im ersten Halbjahr nun wieder einen Milliardengewinn abgeliefert. Das kam nicht überraschend, ist in den jüngsten Zahlen doch die Rückzahlung der Brennelementesteuer nebst Zinsen enthalten, die Karlsruhe kürzlich für verfassungswidrig erklärt hat. Im Vorjahr dagegen hatten noch höhere Wertberichtigungen und Rückstellungen das Ergebnis belastet.

Munich Re verdient weniger - konservativer Ausblick bestätigt

Die Munich Re musste im zweiten Quartal einen merklichen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr verkraften, der aber nicht so stark ausfiel wie erwartet. Ein Grund für den Rückgang war das deutlich niedrigere Kapitalanlageergebnis, nachdem der DAX-Konzern im Vorjahr außergewöhnlich hohe Veräußerungsgewinne eingefahren hatte. Im versicherungstechnischen Ergebnis profitierte der weltgrößte Rückversicherer hingegen von einem wesentlich geringeren Schadensaufkommen als im Vorjahr.

Management der Munich Re verteidigt zurückhaltenden Ausblick

Die Munich Re setzt auch unter einer neuen Führung ihre Tradition konservativer Gewinnprognosen fort. Eine Verdoppelung des Halbjahresgewinns werde in der zweiten Jahreshälfte nicht erwartet, sagte Finanzvorstand Jörg Schneider in der Halbjahres-Pressekonferenz des DAX-Konzerns. Zu den Gewinnerwartungen über dieses Jahr hinaus wollten sich konkret weder Schneider noch der neue Vorstandsvorsitzende Joachim Wenning äußern.

Brenntag enttäuscht mit Ausblick; Aktie fällt

Der Chemikaliendistributeur Brenntag hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert, blieb damit aber unter den Markterwartungen. Das Wachstum wurde vor allem von einer guten Geschäftsentwicklung in Nordamerika getragen. Die Jahresprognose für den operativen Gewinn konkretisierte das im MDAX notierte Unternehmen, enttäuschte aber auch damit.

ENBW-Beteiligung Energiedienst Holding kauft zu

Die Energiedienst Holding, eine Beteiligungsgesellschaft der ENBW Energie Baden-Württemberg AG beteiligt sich an der schweizerischen Winsun AG. Das Laufenburger Energieunternehmen übernimmt 51 Prozent der Aktien des Oberwalliser Start-ups. Damit stärkt die Energiedienst Holding ihren Photovoltaik-Bereich. Ziel der strategischen Partnerschaft sei es, die Eigenstromversorgung in Gebäuden durch Photovoltaik voranzubringen.

Bei Epigenomics wird nach geplatzter Übernahme das Geld knapp

Das Biotechunternehmen Epigenomics, dessen geplante Übernahme durch einen chinesischen Investor im Juli scheiterte, ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Zudem drücken das Unternehmen Geldsorgen: Die zum 30. Juni 2017 vorhandenen liquiden Mittel reichten auf Basis des aktuellen Finanzmittelverbrauchs nur bis in das erste Quartal 2018, teilte die Epigenomics AG mit.

Machtkampf setzt Grammer zu - operatives EBIT deutlich über Vorjahr

Der Autozulieferer Grammer hat nach einem soliden ersten Halbjahr, das von dem Machtkampf mit der Industriellenfamilie Hastor geprägt war, seine Jahresprognose bekräftigt. Von Januar bis Juni steigerte der Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Nutzfahrzeugsitze den Umsatz um 5,5 Prozent auf 908,0 Millionen Euro. Maßgeblich dazu beigetragen habe das Wachstum im Segment Automotive und hier insbesondere das Konsolengeschäft, erläuterte das SDAX-Unternehmen.

Koenig & Bauer bestätigt trotz Gewinnrückgang Jahresprognose

Der Druckmaschinenkonzern Koenig & Bauer hat im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Zwar wuchs das SDAX-Unternehmen beim Service und in den Verpackungs- und Digitaldruckmärkten. Das Vorjahresquartal war jedoch durch größere Wertpapieraufträge geprägt. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Jenoptik schneidet im 2. Quartal besser ab als erwartet

Jenoptik hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze zwar weniger verdient, die Markterwartungen aber übertroffen. Der im TecDAX notierte Konzern profitierte von starken Zuwächsen im Geschäft mit Halbleiterausrüstungen und einer hohen Auslandsnachfrage. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Jenoptik AG fest.

Leoni verdient im 2. Quartal auch netto deutlich mehr

Der Automobilzulieferer Leoni hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient und die vor kurzem angehobene Prognose für 2017 bestätigt. Das Nettoergebnis kletterte in den drei Monaten auf 58,7 Millionen von 24,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn (EBIT) stieg ebenfalls rasant auf 83,9 Millionen von 37,6 Millionen Euro, der Umsatz um knapp 8 Prozent auf 1,24 Milliarden.

Symrise hebt nach gutem Halbjahr Margenziel 2017 an

Der Aroma- und Duftstoffehersteller Symrise hat nach einem guten ersten Halbjahr seinen Ausblick für die Profitabilität angehoben. Das war jedoch weitgehend erwartet worden. Umsatz und Gewinn legten im ersten Halbjahr zu, blieben aber unter den Markterwartungen. Die Aktie verliert 3,7 Prozent auf 57,15 Euro.

ABN verdient im 2. Quartal dank Verkauf in Asien deutlich mehr

Die niederländische Bank ABN Amro hat ihr Ergebnis im zweiten Quartal dank eines Verkaufserlöses kräftig gesteigert. Der Konzern buchte einen Gewinn von 200 Millionen Euro aus dem Verkauf ihres Privatbankgeschäftes in Asien und verfeinerte zwei Risikomodelle. Der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende Juni stieg auf 938 Millionen Euro, von 380 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Ahold Delhaize verdient im 2. Quartal zwei Drittel mehr

Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold-Delhaize hat im zweiten Quartal über zwei Drittel mehr verdient. Der Konzern, der im Juli vergangenen Jahres durch den Zusammenschluss von Ahold und Delhaize entstanden ist, teilte mit, die Fusion sei auf einem guten Weg. Im ersten Halbjahr seien Nettosynergien von 117 Millionen Euro erzielt worden.

Japan Display entlässt ein Drittel seiner Mitarbeiter

Der unter Druck geratene Handydisplay-Hersteller Japan Display entlässt knapp ein Drittel seiner Mitarbeiter. Dies sei die letzte Chance auf eine Kehrtwende, sagte der Chef des japanischen Unternehmens, Nobuhiro Higashiiriki. Rund 3.700 Mitarbeiter müssen den Konzern verlassen, die meisten davon in den Fabriken im Ausland.

Novo Nordisk hebt Jahresprognose an

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat seine Prognose für dieses Jahr angehoben. Die Novo Nordisk A/S rechnet mit robusten Umsätzen mit ihren Diabetesmitteln Victoza und Tresiba und strebt im Gesamtjahr 2017 daher nun ein Erlöswachstum von 1 bis 3 Prozent in der Landeswährung an. Bislang war Novo Nordisk lediglich von einem Wachstum zwischen 0 und 3 Prozent ausgegangen.

Zahlungsdienstleister Vantiv besiegelt Milliarden-Übernahme von Worldpay

Die beiden Zahlungsdienstleister Vantiv und Worldpay haben ihre Fusionspläne in die Tat umgesetzt: Der US-Zahlungsdienstleister Vantiv legte sich vertraglich auf die Übernahme seines britischen Wettbewerbers Worldpay für 10,4 Milliarden US-Dollar oder rund 8 Milliarden britische Pfund in bar und Aktien fest. Worldpay-Aktionäre sollen demnach 0,55 Pfund in bar sowie 0,0672 neue Vantiv-Aktien je Worldpay-Aktie erhalten.

Voestalpine mit Gewinn wieder auf "Vor-Lehman-Niveau"

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat im ersten Geschäftsquartal 2017/18 das beste Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise eingefahren. Von April bis Juni stieg der Umsatz um 17,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schoss um 54 Prozent auf 334 Millionen Euro in die Höhe.

