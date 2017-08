Bei der Commerzbank brodelt derzeit die Gerüchteküche. So könnte der Staat nach der Bundestagswahl seinen Anteil an der Commerzbank verkaufen. Für Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR ein durchaus realistisches Szenario. "Es heißt aus regierungsnahen Kreisen in Berlin, dass man auf jeden Fall 3,5 Milliarden Euro erzielen möchte", so Strebin. Dafür müsste die Aktie aber noch ein bisschen steigen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Munich Re, die Allianz und die UniCredit. Das komplette Interview finden Sie HIER.