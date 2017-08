Berlin (ots) - Dank Innovationsgeist und Erfindungsreichtum schafft die moderne Landwirtschaft neue, nachhaltig orientierte Kreisläufe: aus Gartenabfällen und Küchenresten wird nährstoffreicher Dünger, Wasser aus der Zuckerproduktion hilft beim Vogelschutz, Fische und Tomaten machen gemeinsame Sache und vieles mehr.



Das Online-Magazin http://moderne-landwirtschaft.de präsentiert ab sofort das Themenspecial Kreisläufe und Wasser mit 13 spannenden Storys: In unserer Reportage zeichnen wir nach, wie aus dem Bioabfall, der in der Metropole Berlin anfällt, nährstoffreicher Dünger entsteht, der die Böden in Brandenburg fruchtbar hält - ein Kreislauf, der Stadt und Land verbindet. Außerdem geht es um das Gold der Bauern: Gülle. Wir porträtieren Landwirt und Unternehmer Helmut Döhler aus Untermerzbach, der eine neue Technologie entwickelt hat, mit der er Gülle in geruchsarme Pellets pressen kann - das ist gut für Landwirt, Umwelt und Bürger. Am Beispiel Hamburg zeigen wir, wie gut Wasserversorger und Landwirtschaft Hand in Hand arbeiten, um Trinkwasser von höchster Qualität zu gewährleisten. Überraschend: So wird das Wasser aus der Zuckerrübe für den Vogelschutz eingesetzt. Und: Alles über das Kreislaufsystem Aquaponik. So intelligent werden in Mecklenburg-Vorpommern Tomaten und Fische im selben Gewächshaus gezüchtet.



Das Online-Magazin moderne-landwirtschaft.de gibt es seit Mitte 2016. Es gehört zur Marke "Unser aller Wissen. Die Moderne Landwirtschaft.", die authentische Einblicke in die moderne Landwirtschaft gibt und den Dialog zwischen ihr und der Gesellschaft stärken möchte. Die voranstehenden Monate beschäftigten sich unter anderem mit den Themen Saisonal & Regional, Bier und Pflanzenschutz. Diese Inhalte können über das Magazin-Archiv ("Unser aller Wissen") aufgerufen werden.



